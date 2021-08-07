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В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей в поезде Мурманск — Адлер

Говорит Москва
57 минут назад

Это норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

Раскрыта причина отравления детей в поезде на Анапу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом количество госпитализированных детей выросло до 56. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дети доставлены в больницы Апшеронского, Туапсинского и Белореченского районов.

«Всем пациентам оказывается необходимая медицинская. Ещё никого не выписали. Краевые медики оперативно справились с инцидентом, что позволило избежать более серьезных последствий», — сказал собеседник агентства.

Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск — Адлер сегодня. У них обнаружили кишечную инфекцию. СК возбудил дело.

Происшествия,Анна Попова,Роспотребнадзор,Адлер,Мурманск,
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