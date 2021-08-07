Раскрыта причина отравления детей в поезде на Анапу

Это норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.
При этом количество госпитализированных детей выросло до 56. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Дети доставлены в больницы Апшеронского, Туапсинского и Белореченского районов.
«Всем пациентам оказывается необходимая медицинская. Ещё никого не выписали. Краевые медики оперативно справились с инцидентом, что позволило избежать более серьезных последствий», — сказал собеседник агентства.
Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск — Адлер сегодня. У них обнаружили кишечную инфекцию. СК возбудил дело.