"Безумно жарко, дают мало воды": массовое отравление детей под Краснодаром

Около 250 детей ехали двумя организованными группами в летние лагеря Краснодарского края. Ночью более 20 детей пожаловались на симптомы отравления. Их сняли с поезда и госпитализировали в две больницы вместе с сопровождающими. Остальные продолжили свой путь, но по прибытии в Туапсе еще 16 детей с высокой температурой были помещены в инфекционную больницу.

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СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") по факту отравления детей, следовавших в летние лагеря на поезде Мурманск-Адлер.

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В ночь на 6 августа более 20 человек пожаловались на симптомы отравления. ТВ-21 сообщает, что у многих была рвота и диарея, а также поднялась температура. По словам мамы одного из детей, в вагоне было жарко.

"Безумно жарко, дают мало воды. Естественно, на станциях никто никого не выпускал. Дети сидели в вагоне, не ходили в вагон-ресторан, им приносили еду в купе. Почему так случилось - непонятно", - сказала она в комментарии телеканалу.

На одной из станций были госпитализированы дети, которые ехали из Республики Карелия.

"Сегодня в Краснодарском крае 19 детей из Карелии сняты с поезда Мурманск-Адлер с подозрением на кишечную инфекцию. Дети ехали на отдых через турфирмы организованной группой. Семь детей и сопровождающий находятся в инфекционном отделении ЦРБ города Белореченск, 12 детей и сопровождающий в ЦРБ Апшеронска. Состояние детей удовлетворительное", - отметили в пресс-службе минобра Карелии.

При этом в компании СКЖД сообщали о 15 несовершеннолетних, у которых были симптомы отравления, но они продолжили свой путь по запланированному маршруту, и 20 детях, которых направили в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, передает РБК со ссылкой на местный минздрав.

В общей сложности в составе двух организованных групп ехали около 250 детей.

Как сообщил источник Интерфакса в медицинских службах Кубани, почти две сотни детей, которые ехали в поезде из Мурманска, поместят в обсерваторы.

"Они будут там находиться до получения результатов проб, которые взял Роспотребнадзор", - рассказал собеседник агентства.

Несовершеннолетние, по его словам, направлялись в лагеря и дома отдыха Туапсе - "Морская волна" (поселок Лермонтово), "Морская звезда" (поселок Новомихайловский), "Юбилейный" (поселок Шепси). Источник добавил, что в центральной больнице Апшеронска и Туапсинской районной больнице N1 подготовлено в общей сложности около полусотни коек на случай масштабной вспышки кишечной инфекции. Кроме того, в Туапсе есть возможность развернуть дополнительно 40 коек.

Позднее минобрнауки Мурманской области сообщило о 16 госпитализированных детях в Туапсе. У них наблюдалась повышенная температура. Их повезли на осмотр в инфекционную больницу N1, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка", - отметили чиновники. Дети останутся в больнице до утра, у них также взяли тесты на коронавирусную инфекцию.

"Если на следующее утро все будет хорошо, их отправят в лагерь к остальным детям, которые уже заселились", - сказал собеседник агентства.