Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

На юго-востоке Франции мужчина открыл огонь по полицейским. Злоумышленник задержан. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Фото: Reuters Reuters

Инцидент произошёл в городе Сент-Этьен. По данным радиостанции, в субботу, 7 августа, полиция получила сообщение о двух возможных нарушителях. По прибытии на место правоохранители обнаружили двух мужчин в возрасте около 30 лет, которые сидели в автомобиле. Один из них был задержан, второй попытался сбежать.

Он спрятался во дворе одного из близлежащих домов, и когда полицейские последовали за ним, открыл огонь. Правоохранители начали стрелять в ответ.

В результате нарушитель был серьёзно ранен в живот и ногу. Он был задержан и передан в руки медиков.

Никто из полицейских не пострадал.