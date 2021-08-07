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Мужчина открыл стрельбу по полицейским во Франции

News.ruиещё 3
31 минуту назад

На юго-востоке Франции мужчина открыл огонь по полицейским. Злоумышленник задержан. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошёл в городе Сент-Этьен. По данным радиостанции, в субботу, 7 августа, полиция получила сообщение о двух возможных нарушителях. По прибытии на место правоохранители обнаружили двух мужчин в возрасте около 30 лет, которые сидели в автомобиле. Один из них был задержан, второй попытался сбежать.

Он спрятался во дворе одного из близлежащих домов, и когда полицейские последовали за ним, открыл огонь. Правоохранители начали стрелять в ответ.

В результате нарушитель был серьёзно ранен в живот и ногу. Он был задержан и передан в руки медиков.

Никто из полицейских не пострадал.

Ранее сообщалось, что мигранты развязали массовую драку со стрельбой в подмосковных Мытищах.

Происшествия,Сент-Этьен,Франция,
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