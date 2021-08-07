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В Сызрани мать ножом выколола глаз сыну-инвалиду

Майк Габриелян
20 минут назад

В Самарской области мать ножом выколола глаз глухонемому сыну-инвалиду. Женщина утверждает, что это был несчастный случай, за который она будет "проклинать себя всю жизнь". Об инциденте сообщает сайт СКР.

В Сызрани мать ножом выколола глаз сыну-инвалиду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что женщина нанесла увечье ребенку 4 августа. Он получил проникающее ранение. Сейчас пострадавший находится в одном из медучреждений Самарской области.

«Телесные повреждения ребенку причинены его матерью во дворе дома по месту жительства», - говорится в заявлении ведомства.

Следователи пока не раскрывают подробности. Телеканал «КТВ-Луч» сообщает, что инцидент имел место в Сызрани. Пострадал глухонемой мальчик. Сначала его увезли в Сызранскую городскую больницу, а затем его перевели в Самару. Сохранить глаз ребенку не удалось.

Мать мальчика утверждает, что произошёл несчастный случай. Она чистила кабачок ножом во дворе своего частного дома. В какой-то момент рука якобы соскользнула. В этот момент к ней со спины подошел сын и неудачно наклонился. Нож выколол ему глаз.

«Ненавижу себя за это и всю жизнь буду проклинать!» - заявила женщина.

Ранее отец и мать семьи не были замечены в плохом отношении к ребенку, семья считалась вполне благополучной, хотя глава семьи имеет судимость. Он получил её за управление автомобилем после лишения водительских прав за пьянство. Контролирует ход расследования председатель СКР Александр Бастрыкин.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Самарская Область,Сызрань,
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