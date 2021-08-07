В Сызрани мать ножом выколола глаз сыну-инвалиду

В Самарской области мать ножом выколола глаз глухонемому сыну-инвалиду. Женщина утверждает, что это был несчастный случай, за который она будет "проклинать себя всю жизнь". Об инциденте сообщает сайт СКР.

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Известно, что женщина нанесла увечье ребенку 4 августа. Он получил проникающее ранение. Сейчас пострадавший находится в одном из медучреждений Самарской области.

«Телесные повреждения ребенку причинены его матерью во дворе дома по месту жительства», - говорится в заявлении ведомства.

Следователи пока не раскрывают подробности. Телеканал «КТВ-Луч» сообщает, что инцидент имел место в Сызрани. Пострадал глухонемой мальчик. Сначала его увезли в Сызранскую городскую больницу, а затем его перевели в Самару. Сохранить глаз ребенку не удалось.

Мать мальчика утверждает, что произошёл несчастный случай. Она чистила кабачок ножом во дворе своего частного дома. В какой-то момент рука якобы соскользнула. В этот момент к ней со спины подошел сын и неудачно наклонился. Нож выколол ему глаз.

«Ненавижу себя за это и всю жизнь буду проклинать!» - заявила женщина.