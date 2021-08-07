В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Еще 16 детей из поезда Мурманск — Адлер отправили в больницу

Lenta.ru
56 минут назад

У 16 детей, ехавших в поезде МурманскАдлер, 7 августа выявили повышенную температуру. Они отправлены на обследование в инфекционную больницу в Туапсе, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования Мурманской области.

Массовое отравление детей в поезде на Адлер: выросло количество пострадавших
Фото: osurgut.comosurgut.com

Отмечается, что у детей из Мурманска пока что только повышенная температура, симптомов расстройства желудка нет. После обследования будет решено, останутся ли дети в медучреждении или будут отправлены в лагерь, куда они направлялись.

Ранее стало известно, что 19 детей и двое сопровождающих из Карелии, ехавших в этом же поезде, утром 7 августа были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. У них выявили подозрение на кишечную инфекцию.

Массовое отравление детей: СК возбудил уголовное дело

Состояние детей позднее оценили как легкой и средней степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Адлер,Мурманск,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители