Побег заключенных в Истре: жена убитого "колбасного короля" попросила о защите

После того, как пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре, Сабина Газиева — гражданская жена убитого одним из сбежавших — попросила о защите. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сабина Газиева была гражданской женой владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. СМИ назвали его «колбасным королём». Маругова застрелил из арбалета один из бежавших Александр Мавриди. Сабина оказалась свидетельницей убийства, она смогла сбежать, выпрыгнув в окно бани.
Она описала устройство ИВС и сказала, что без помощи из изолятора сбежать невозможно.
Я не понимаю, как эта толпа людей могла незаметно пройти. Я просила защиту, но её нет. Следователь ничего не ответил вразумительного. Он сказал, что за мной смотрят, но это смешно — просто смешно, — рассказала Газиева.
Ранее стало известно, что из ИВС отдела МВД по городу Истре сбежали Александр Бутнару, Денис Грозаву, Александр Мавриди, Николай Тетеря и Иван Цуркану. По предварительной информации, они не вооружены, при побеге никто из сотрудников режимного учреждения не пострадал.