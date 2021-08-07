В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Свидетельница убийства «колбасного короля» попросила о защите

News.ru
22 минуты назад

После того, как пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре, Сабина Газиева — гражданская жена убитого одним из сбежавших — попросила о защите. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Побег заключенных в Истре: жена убитого "колбасного короля" попросила о защите
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сабина Газиева была гражданской женой владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. СМИ назвали его «колбасным королём». Маругова застрелил из арбалета один из бежавших Александр Мавриди. Сабина оказалась свидетельницей убийства, она смогла сбежать, выпрыгнув в окно бани.

Она описала устройство ИВС и сказала, что без помощи из изолятора сбежать невозможно.

Я не понимаю, как эта толпа людей могла незаметно пройти. Я просила защиту, но её нет. Следователь ничего не ответил вразумительного. Он сказал, что за мной смотрят, но это смешно — просто смешно, — рассказала Газиева.

Раскрыты подробности побега Мавриди из ИВС

Ранее стало известно, что из ИВС отдела МВД по городу Истре сбежали Александр Бутнару, Денис Грозаву, Александр Мавриди, Николай Тетеря и Иван Цуркану. По предварительной информации, они не вооружены, при побеге никто из сотрудников режимного учреждения не пострадал.

Происшествия,Александр Мавриди,Владимир Маругов,МВД,Истра,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители