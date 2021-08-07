Взрыв газа в пятиэтажке Нового Уренгоя попал на видео

Кадры взрыва бытового газа в квартире одного из многоквартирных домов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа стали достоянием пользователей Сети. Видео появилось на YouTube.

В квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Молодежная в городе Новый Уренгой произошел взрыв. На кадрах, опубликованных в интернете видна яркая вспышка и всполох пламени на фоне одного из домов.

«По предварительной информации, погибших нет, частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде», - такую информацию распространила ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС.