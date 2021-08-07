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Взрыв газа в пятиэтажке Нового Уренгоя попал на видео

Елена Прошина
41 минуту назад

Кадры взрыва бытового газа в квартире одного из многоквартирных домов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа стали достоянием пользователей Сети. Видео появилось на YouTube.

В квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Молодежная в городе Новый Уренгой произошел взрыв. На кадрах, опубликованных в интернете видна яркая вспышка и всполох пламени на фоне одного из домов.

«По предварительной информации, погибших нет, частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде», - такую информацию распространила ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Взрыв бытового газа в собственной квартире устроил местный житель 38 лет от роду для того, чтобы свести счеты с жизнью. Результатом подрыва газовоздушной смеси стали лишь ожоги рук гражданина. После взрыва на площади в 50 квадратных метров начался пожар. Спасатели эвакуировали жителей первого подъезда дома. На данный момент возгорание ликвидировано.

Происшествия,Видео,МЧС,Ямало-Ненецкий Автономный Округ,Новый Уренгой,
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