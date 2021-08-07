]названы две главных черты среднестатистического преступника в России

МВД составило портрет среднестатистического преступника в России. Чаще всего преступления совершают люди без постоянного дохода, уже имевшие проблемы с законом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД о состоянии преступности за минувшее полугодие.
За шесть месяцев 2021 года в стране выявили 446 тысяч человек, совершивших преступления. Из них 64% не имеют постоянного источника дохода и 58% ранее совершали преступления.
Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Большинство преступлений совершают мужчины, являющиеся гражданами России. На женщин приходится только каждый шестой случай. Иностранцы совершают менее 4% противоправных деяний. В основном это граждане СНГ (80%).
Всего за полгода в России выявили 16 тысяч преступников с иностранным гражданством.
Среди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась: на 15% и 12% соответственно. Всего за полугодие в России были задержаны свыше 13,7 тысяч несовершеннолетних злоумышленников.
Между тем ученые выяснили, что уровень насильственной преступности снижается во время сезонной аллергии на пыльцу.