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Под Тулой мужчина застрелил из ружья девочку и ранил её мать

News.ruиещё 7
1 час назад

В Тульской области мужчина застрелил из ружья двухлетнюю девочку и ранил её мать. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Под Тулой пьяный мужчина застрелил девочку
Фото: surb.sledcom.rusurb.sledcom.ru

Инцидент произошёл 8 августа в деревне Панарино Щёкинского района Тульской области. По имеющимся данным, нетрезвый местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в шедшую по улице 42-летнюю женщину, которая несла на руках дочку.

Ребёнок получил ранение в голову и скончался на месте. Женщина госпитализирована.

Злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее в Хакаси был задержан подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Тульская Область,
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