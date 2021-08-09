Под Тулой пьяный мужчина застрелил девочку

В Тульской области мужчина застрелил из ружья двухлетнюю девочку и ранил её мать. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Фото: surb.sledcom.ru surb.sledcom.ru

Инцидент произошёл 8 августа в деревне Панарино Щёкинского района Тульской области. По имеющимся данным, нетрезвый местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в шедшую по улице 42-летнюю женщину, которая несла на руках дочку.

Ребёнок получил ранение в голову и скончался на месте. Женщина госпитализирована.

Злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.