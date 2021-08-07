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Житель Улан-Уде заплатил за поездку в такси найденным телефоном

Газета.Ru
10 минут назад

В Улан-Удэ полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, нашедшего телефон и расплатившегося им с таксистом. Об этом сообщает Байкал Daily.

Россиянин расплатился с таксистом найденным телефоном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В полицию Улан-Удэ обратилаcь 35-летняя горожанка, заявившая о пропаже смартфона. По ее словам, она обронила гаджет в торговом центре.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили, что телефон подобрал мужчина. Его задержали, на допросе он признался, что расплатился находкой в такси.

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Было возбуждено уголовное дело о краже. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, подозреваемый признал вину и полностью возместил ущерб во время следствия.

Ранее в Забайкалье мужчину задержали за присвоение золотого «клада» стоимостью 10 млн руб.

Происшествия,МВД,Улан-Удэ,
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