Россиянин расплатился с таксистом найденным телефоном

В Улан-Удэ полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, нашедшего телефон и расплатившегося им с таксистом. Об этом сообщает Байкал Daily.

В полицию Улан-Удэ обратилаcь 35-летняя горожанка, заявившая о пропаже смартфона. По ее словам, она обронила гаджет в торговом центре.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили, что телефон подобрал мужчина. Его задержали, на допросе он признался, что расплатился находкой в такси.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, подозреваемый признал вину и полностью возместил ущерб во время следствия.