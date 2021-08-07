В Якутии загорелось село Бяс-Кюель

«Из-за сильного усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель Горного улуса, расположенные рядом с лесом. Вчера из-за предполагаемой угрозы верхового огня из села были отселены желающие выехать», — говорится в сообщении.