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В Якутии загорелось село Бяс-Кюель

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Из-за сильного ветра пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в якутском селе Бяс-Кюель.

В Якутии загорелось село Бяс-Кюель
Фото: МЧС РоссииМЧС России

Об этом оперативный штаб региона сообщает в своём Telegram.

«Из-за сильного усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель Горного улуса, расположенные рядом с лесом. Вчера из-за предполагаемой угрозы верхового огня из села были отселены желающие выехать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателями принимаются меры по защите жилых домов.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев попросил президента России Владимира Путина содействовать во внесении изменений в Трудовой кодекс, которые могли бы позволить пожарным работать сверхурочно и получать за это компенсацию.

4 августа сообщалось, что инженерная рота, направленная Минобороны России для тушения лесных пожаров, прибыла в Якутск.

Происшествия,Айсен Николаев,Владимир Путин,Министерство обороны,Республика Саха (Якутия),
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