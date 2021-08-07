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Участники штурма Капитолия США впервые признали себя виновными

RT на русскомиещё 1
24 минуты назад

Двое участников штурма Капитолия США Скотт Фэйрламб и Девлин Томпсон признали свою вину в нападении на сотрудников полиции 6 января.

Участники штурма Капитолия признали себя виновными
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает ABC News.

Фэйрламб признал себя виновным в подстрекательстве, а также нападении, оказании сопротивления и воспрепятствовании действиям сотрудников правоохранительных органов. Мужчине грозит от трёх до четырёх лет лишения свободы.

Томпсон заявил, что виновен в нападении и препятствовании работе полицейских с использованием оружия. По данным Минюста США, он орудовал металлической дубинкой, пытаясь выбить перцовый баллончик из рук офицера полиции.

Это одни из первых признательных показаний, в которых участники штурма Капитолия признали факт применения насилия.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников на тот момент президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

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