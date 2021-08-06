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Перед побегом для Мавриди организовали «специальное» место в камере

Елена Прошина
13 минут назад

Александра Мавриди заселили в камеру к его будущим сообщникам по побегу из ИВС в Истре, несмотря на нехватку мест.

Перед побегом для Мавриди организовали «специальное» место в камере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером накануне происшествия подозреваемый попросил поместить его в 6-местную камеру, которая была занята. Работники изолятора временного содержания в нарушении правил после навстречу заключенному, и благодаря этому, он стал седьмым в помещении. Согласно регламенту, он должен был содержаться в одиночной камере, пишут "Известия".

Данный факт также подтверждает видео, которое было снято в ИВС, уже после случившегося побега. На видеоматериале четко видно, что для «лишнего гостя» там уже лежал матрас на полу.

Мавриди и четверо его подельников до сих пор находятся в бегах. Сейчас правоохранители изучают маршрут беглецов. Кроме того, уже задержаны двое сотрудников ИВС.

Как сообщила официальный представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий, их подозревают в превышении должностных полномочий.

Происшествия,Александр Мавриди,Ольга Врадий,газета "Известия",Истра,
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