Одного из сбежавших из ИВС приютила пожилая любовница

Одного из сбежавших из ИВС Ивана Цуркану приютила пожилая любовница. Об этом сообщает mk.ru. Цуркану приехал на заработки в Московский регион. Мужчина нашел работу в Подмосковье, на рынке в Грибках на Дмитровском шоссе. Он был водителем — перевозил стройматериалы. Через продавцов Цуркану познакомился с одинокой местной жительницей, которая иногда посещала рынок.

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Женщина была старше Цуркану на 23 года, воспитывала сына. Она поселила возлюбленного в своей квартире, а позже прописала его в своем жилье. Отмечается, что женщина, скорее всего, не подозревала, что он промышлял кражами в составе банды земляков. Сын женщины вскоре съехал. Отмечается, что он был против данных отношений.

"Алкоголь он [Цуркану — прим. "Газета.Ru"] не употреблял, занимался спортом. Гантели, гири были в квартире. Когда я приезжал домой, то спотыкался о них. Отношения у нас с ним были на уровне "здравствуйте — до свидания", — сказал сын женщины.

Также он уточнил, что Цуркану на своей машине вывозил краденые вещи. Ранее представители Следственного Комитета задержали двух сотрудников ИВС в Истре по уголовному делу о превышении полномочий в связи с побегом пятерых заключенных.