Побег заключенных в Истре: начались задержания сотрудников изолятора

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Подмосковью задержал двух сотрудников изолятора временного содержания заключённых в Истре, откуда ранее совершили побег пять человек.

Как сообщила представитель ведомства Ольга Врадий, задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

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«На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. Изъяты журналы регистрации, изучаются должностные инструкции сотрудников ИВС», — говорится в сообщении Ольги Врадий.

Пятеро заключенных, в том числе фигурант дела об убийстве, сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, побег совершили Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.

Заключенные сбежали при помощи гаечного ключа

Это произошло после того, как дежурный ИВС перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из заключенных и забыл закрыть «кормушку». Беглецы скрутили замок в камере, после чего сорвали навесной замок на воротах. При этом в камере остались еще двое заключенных — они утверждают, что ничего не видели.

Как рассказала «Ленте.ру» представитель областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, арестанты совершили побег при помощи гаечного ключа.

"Около 4:00 из ИВС ОМВД по городу Истра с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС — предположительно, гаечного ключа, — открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", - сказала представитель областного главка СКР Ольга Врадий.

Издание Baza в своем Telegram-канале в свою очередь пишет, что заключенные сбежали в ночь на 6 августа из изолятора. По одной из версий, они вышли через заднюю дверь изолятора. При себе у сбежавших нет оружия.

Среди сбежавших — возможный убийца «колбасного короля» Маругова

Среди тех, кто совершил побег из ИВС в Истре — уроженец Казахстана 1971 года рождения Александр Мавриди: по версии следствия, именно он 1 ноября 2020 года из арбалета застрелил «колбасного короля» Владимира Маругова, в результате чего тот скончался.

По данным следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и его предполагаемый сообщник Павел Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет.

Они пробрались в баню, расположенную на территории домовладения Маругова в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. После его убийства Ахмедов и Мавриди скрылись.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Мавриди оказался в истринском ИВС, поскольку был этапирован для проведения следственных действий, которые проводились с ним на этой неделе и должны были продолжиться на следующей.

В ночь на пятницу из изолятора временного содержания в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных. Telegram-канал BAZA опубликовал снятую камерой видеонаблюдения запись.

Как уточняет канал, заключенные организовали побег, сломав форточку для кормления в двери. Затем они выкрутили винты и сняли замок, после чего покинули здание, пройдя через весь изолятор.

Следы сбежавших заключенных из ИВС в подмосковной Истре обрываются на видео с камеры одного из домов, на камерах железнодорожного вокзала их пока не обнаружили, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что в данный момент «проверяются видео с камер на железнодорожном вокзале в Истре, однако пока там не обнаружены сбежавшие заключенные», их следы оборвались на видео с камер одного из домов, передает РИА «Новости».

Сбежавших ищут в Москве, Подмосковье и в соседних регионах. Зона поиска может быть расширена.

Также следователи допрашивают дежурных ИВС. Полицейские заявили, что «не заметили побег заключенных, несмотря на шум, а обнаружили их пропажу утром во время обхода».

Отмечается, что обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Александр Мавриди, которому удалось сбежать вместе с другими заключенными, был переведен в данную камеру накануне, несмотря на ее заполненность, «он стал седьмым заключенным в ней». В данный момент выясняется, почему его туда перевели.

Также сообщается, что «накануне четверо обвиняемых в краже вывозились в суд».

Провода камер видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали пять человек, оказались обрезанными. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва — новостная».

На кадрах можно разглядеть трубу, уходящую вверх здания ИВС, а также камеру с перерезанными проводами.

Задержан дежуривший во время побега заключенных из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На данный момент он является главным подозреваемым.

Дежурный перевел заключенного Александра Мавриди, предполагаемого организатора побега, из камеры 7 в камеру 4 к его землякам из Молдавии. Также он забыл закрыть окно для подачи еды в камеру.

Заключенные, сбежавшие из ИВС в подмосковной Истре, могли еще рано утром уехать на одной из электричек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сбежавшие заключенные действительно могли скрыться на ранней электричке в неизвестном направлении. Судя по камерам видеонаблюдения, они направлялись именно к железнодорожной станции», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сейчас отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут", - сказал собеседник агентства.

Побег пятерых заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре мог быть спланированным. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

На это указывают детали. В частности, предполагаемого организатора побега накануне перевели в камеру к его землякам из Молдовы, с которыми он был знаком.

Кроме того, окно для подачи еды в камеру либо не закрыли на ночь, либо закрыли неплотно — это дало возможность заключенным вскрыть замок.

Несмотря на то, что арестанты довольно громко выкручивали замок входной двери, охрана изолятора ничего не услышала.

Побег был совершен, предположительно, в два часа ночи, однако об отсутствии заключенных стало известно лишь на утро во время проверки. Как отмечается, двое сокамерников беглецов отказались от побега и остались в камере.

Установленные на жилом доме недалеко от изолятора в Истре камеры видеонаблюдения зафиксировали пятерых заключенных после побега в 2:46 утра. На записи видно, как мужчины трусцой бегут по проезжей части окрестного двора. Предположительно, они направлялись в сторону железнодорожной станции Истра, которая находится в 20 минутах ходьбы от ИВС. При этом беглецы остались не замеченными полицейскими и не привлекли внимание прохожих.

Следствие проверяет версию о любовной связи организатора побега из ИВС подмосковной Истры Александра Мавриди с его адвокатом, которая могла принести ему гаечный ключ. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

С помощью инструмента заключенные смогли вскрыть металлическую дверь камеры. Мавриди накануне побега попросил перевести его в камеру к землякам из Молдавии, обладающим воровскими навыками. Им он предоставил гаечный ключ, а они сумели открыть камеру.

Версия о том, что инструмент могла пронести в ИВС адвокат Мавриди, подкрепляется тем, что ранее ее подозревали в доставке ему же учебника по психиатрии, который он использовал для обмана специалистов на психолого-психиатрической экспертизе. Мавриди сначала признали невменяемым, но после обнаружения в тайнике его камеры книги, отменили эти выводы.