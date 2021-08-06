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Австрийский суд дал пожизненное убийце критика Кадырова

Lenta.ru
41 минуту назад

Австрийский суд вынес приговор убийце чеченского блогера Мартина Бека, критиковавшего главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает РИА Новости.

Убийце критика Кадырова дали пожизненное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

48-летнего обвиняемого Сар-Али А. приговорили к пожизненному заключению. Защита обвиняемого подала апелляцию на решение суда. По этой причине приговор пока не вступил в силу. Сам Сар-Али отрицает свою причастность к убийству Мартина Бека (до переезда в Австрию он был известен как Мамихан Умаров).

В день заседания в здании суда были усилены меры безопасности. Помимо вооруженной полиции, охрану обеспечивали сотрудники австрийского спецназа. Подсудимого привели на процесс в бронежилете.

Умаров был убит 4 июля 2020 года. По информации следствия, Сар-Али А. незаконно торговал оружием и договорился с жертвой обменять пистолет Glock 17 на автомобиль. Убийство произошло в машине, на которой приехал Умаров. Орудие убийства до сих пор не найдено. Представители чеченской диаспоры в Австрии считают, что блогера устранили по заказу Кадырова, поскольку Умаров часто критиковал главу Чечни. Однако ответственность за убийство Умарова взяли на себя его родственники.

Происшествия,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,
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