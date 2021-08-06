Убийце критика Кадырова дали пожизненное

48-летнего обвиняемого Сар-Али А. приговорили к пожизненному заключению. Защита обвиняемого подала апелляцию на решение суда. По этой причине приговор пока не вступил в силу. Сам Сар-Али отрицает свою причастность к убийству Мартина Бека (до переезда в Австрию он был известен как Мамихан Умаров).

Умаров был убит 4 июля 2020 года. По информации следствия, Сар-Али А. незаконно торговал оружием и договорился с жертвой обменять пистолет Glock 17 на автомобиль. Убийство произошло в машине, на которой приехал Умаров. Орудие убийства до сих пор не найдено. Представители чеченской диаспоры в Австрии считают, что блогера устранили по заказу Кадырова, поскольку Умаров часто критиковал главу Чечни. Однако ответственность за убийство Умарова взяли на себя его родственники.