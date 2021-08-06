Скинувшего ребенка из окна мужчину отправили в СИЗО

Выбросившего ребенка из окна своего дома мужчину отправили в следственный изолятор , соответствующее решение принял Кузьминский суд Москвы .

«В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Напомним, вечером 4 августа пьяный отец, которому около 25 лет, выбросил двухлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок находился под опекой бабушкой, мать с ними не проживала.