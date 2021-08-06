Минюст запретил три организации Навального

Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций, следует из документа, опубликованного на сайте Минюста.

Как уточнили в прокуратуре, три эти организации нужно признать экстремистскими, так как они осуществляют в России деятельность нежелательных иностранных и международных организаций, кроме того, прикрываются либеральными лозунгами, чтобы сменить политический режим через цветные революции.