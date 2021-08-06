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Минюст внес в перечень запрещенных три организации Навального

Lenta.ru
9 минут назад

Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций, следует из документа, опубликованного на сайте Минюста.

Минюст запретил три организации Навального
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно обновленному списку, данные организации стали номерами 86-88 среди запрещенных в стране.

Суд приговорил Олега Навального к условному сроку

27 апреля суд ввел ограничения на деятельности ФБК и ФЗПГ. Днем ранее, 26 апреля, столичная прокуратура приостановила деятельность движения «Штабы Навального».

Как уточнили в прокуратуре, три эти организации нужно признать экстремистскими, так как они осуществляют в России деятельность нежелательных иностранных и международных организаций, кроме того, прикрываются либеральными лозунгами, чтобы сменить политический режим через цветные революции.

Происшествия,Олег Навальный,Минюст РФ,Фонд борьбы с коррупцией,Генпрокуратура РФ,Россия,
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