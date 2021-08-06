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В Киргизии ограничились извинениями и закрыли дело об избиении русского мальчика

Lenta.ru
13 минут назад

В Киргизии закрыли дело об избиении русского мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В Киргизии закрыли дело об избиении русского мальчика
Фото: PixabayPixabay

Сообщается, что родителей ребенка вынудили забрать заявление.

Несмотря на широкий общественный резонанс, власти республики ограничились извинениями перед семьей потерпевшего и профилактическими беседами с виновниками происшествия, которые систематически унижали мальчика за его национальную и религиозную принадлежность.

14 июля о ситуации с избиением русского ребенка в Киргизии высказался руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Он предложил помощь его родителям и призвал киргизские власти «беречь русских» как гарант «цивилизационной состоятельности» среднеазиатской республики.

10 июля в МИД России обратили внимание на ситуацию с расследованием дела. Там подчеркнули, что следят за ней, и отметили, что происходящее находится на особом контроле председателя кабинета министров Киргизии Улукбека Марипова.

Ранее стало известно, что во время спортивных сборов по дзюдо в Иссык-Кульской области сверстники две недели избивали девятилетнего мальчика из-за его веры и национальности. Отмечалось, что каждый день во время тихого часа они били его за то, что он русский и «не верит в Аллаха».

Происшествия,Евгений Примаков,МИД,Киргизия,
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