Суд продлил арест блогеру Хованскому

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу продлил до 8 сентября срок содержания под стражей видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

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"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма в интернете"), сроком по 8 сентября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сам блогер просил перевести его под домашний арест. Следователь на суде отметил, что сбор доказательств по делу еще не завершен.

Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков. Он был задержан в начале июня в Петербурге, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стало исполнение им песни с оправданиями теракта в театральном центре на Дубровке в Москве и размещение ее в интернете.

Поклонники блогера неоднократно высказывались в соцсетях о том, что такая мера пресечения является слишком жесткой. Первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марина Парастаева сообщала ТАСС, что в ведомстве считают справедливой такую меру пресечения из-за циничности поступка Хованского. Также в СК считают, что Хованский, не находясь в СИЗО, может помешать ходу расследования дела.