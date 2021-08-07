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«Спасаемся на паромах»: жёсткие пожары в Греции согнали жителей в море

News.ruиещё 3
1 час назад
В Сети появилось видео из Греции, как жителей острова Эвбея эвакуировали с помощью паромов. В комментариях местные жители пишут, что людей в экстренном порядке грузили на паромы. Видео опубликовано в Twitter.
«Спасаемся на паромах»: пожары согнали жителей Греции в море
Фото: ReutersReuters

На данный момент в Греции насчитывается 154 активных очага пожаров. Власти мобилизовали все имеющиеся ресурсы на борьбу со стихией.

По словам заместителя министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, отвечающего за координацию действий в кризисных ситуациях, только за последние сутки образовалось 98 очагов пожаров. Больше всего пострадал столичный регион Аттика, на востоке горит город Марафон, на западе — подножие горы Парнис, а на севере — остров Эвбея.

Сегодня был ещё более трудный день: продолжаются пожары на горе Парнис и в местечке Марафон. За последние 24 часа у нас возникло 98 новых пожаров, сегодня силы гражданской защиты тушили 154 пожара на всей территории, — заявил Хардалиас.

Известно об одной жертве пожара, речь идёт о 38-летнем добровольце.

Ранее спасение монастыря Святого Давида от лесного пожара назвали «чудом». На острове Эвбея произошёл масштабный лесной пожар, который привёл к эвакуации 12 деревень. Местные власти заявили, что подобного на острове никогда не наблюдали. В опасности оказался и монастырь Святого Давида, который отказывались покинуть монахи.

Происшествия,Греция,
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