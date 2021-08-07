«Спасаемся на паромах»: пожары согнали жителей Греции в море

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На данный момент в Греции насчитывается 154 активных очага пожаров. Власти мобилизовали все имеющиеся ресурсы на борьбу со стихией.

По словам заместителя министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, отвечающего за координацию действий в кризисных ситуациях, только за последние сутки образовалось 98 очагов пожаров. Больше всего пострадал столичный регион Аттика, на востоке горит город Марафон, на западе — подножие горы Парнис, а на севере — остров Эвбея.

Сегодня был ещё более трудный день: продолжаются пожары на горе Парнис и в местечке Марафон. За последние 24 часа у нас возникло 98 новых пожаров, сегодня силы гражданской защиты тушили 154 пожара на всей территории, — заявил Хардалиас.

Известно об одной жертве пожара, речь идёт о 38-летнем добровольце.