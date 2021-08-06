Сильный дождь в Красноярске затопил улицы, и вода унесла переходившего дорогу ребёнка. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте жителей района Солнечный.

На съёмке видно, как мальчику пытаются помочь друзья, но вода уносит его через перекрёсток, и выбраться удаётся не сразу.

Вот так детям приходится переходить дорогу, которая ведёт к школе 144. Ребёнка уносит потоком воды, а если бы навстречу ехала машина, под колёса которой могло затянуть потоком воды ребёнка? — прокомментировали в Instagram.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на ближайшие выходные в Крыму в связи с предстоящим ухудшением погоды. В ведомстве предупредили, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за возможных подтоплений территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ.