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Появилось видео с ребёнком, унесённым ливневым потопом в Красноярске

News.ru
55 минут назад

Сильный дождь в Красноярске затопил улицы, и вода унесла переходившего дорогу ребёнка. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте жителей района Солнечный.

На съёмке видно, как мальчику пытаются помочь друзья, но вода уносит его через перекрёсток, и выбраться удаётся не сразу.

Вот так детям приходится переходить дорогу, которая ведёт к школе 144. Ребёнка уносит потоком воды, а если бы навстречу ехала машина, под колёса которой могло затянуть потоком воды ребёнка? — прокомментировали в Instagram.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на ближайшие выходные в Крыму в связи с предстоящим ухудшением погоды. В ведомстве предупредили, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за возможных подтоплений территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ.

Также сообщалось, что в Минстрое запланировали провести цифровизацию коммунальных служб до 2030 года на общую сумму 375 млрд рублей.

Происшествия,Видео,Минстрой,МЧС,Красноярск,
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