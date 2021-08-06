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Ухаживавшая 20 лет за парализованным мужем медсестра оправдана по обвинению в его убийстве

Деловая газета "Взгляд"
47 минут назад

В Белгороде суд присяжных вынес оправдательный приговор 59-летней медсестре, которая задушила тяжелобольного супруга, за которым ухаживала 20 лет, сообщил Белгородский облсуд.

Присяжные оправдали убившую парализованного мужа женщину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пара состояла в браке с 80-х годов, женщина ухаживала за супругом более 20 лет, у него после инсульта была парализована левая половина тела, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Мужчина был неспособен передвигаться сам, он также не мог питаться. В ноябре 2019 года состояние ухудшилось, он стал раздражительным, и злился на жену. В том же месяце жена его задушила.

Против нее возбудили уголовное дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

«В Белгородском областном суде коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла оправдательный вердикт женщине, которая обвинялась в убийстве супруга, находившегося в беспомощном состоянии», – отметили в пресс-службе.

Присяжные оправдали обвиняемую «за отсутствием события преступления». Далее судебное разбирательство продолжат без их участия.

По Уголовно-процессуальному кодексу России, вердикт присяжных обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора.

Происшествия,РИА Новости,Белгород,
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