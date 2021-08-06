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Сразу две драки с участием мигрантов произошли под Москвой

Мослента
23 минуты назад

Около 40 человек стали участниками массовой драки на Пограничной улице в Мытищах. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сразу две драки с мигрантами произошли под Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате инцидента пострадали два человека. В драке участвовали мигранты из Средней Азии. Местные жители утверждают, что во время потасовки раздавались выстрелы. По данному факту отделом дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», в ночь на 6 августа произошла еще одна драка. В подмосковном Одинцово подрались мигранты. По данным канала, в драке также участвовали выходцы с Северного Кавказа. Конфликт произошел из-за нападения на трех молодых людей. Погромы в строительных бараках недалеко от жилого комплекса «Одинбург» начались около часа ночи. По приезде полицейских хулиганы разбежались. Позднее десять человек были задержаны.

Раскрыты детали драки с участием кавказцев в Крыму

Ранее директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер в интервью «Мосленте» рассказал о тонкостях взаимоотношений между москвичами и приезжими из стран ближнего зарубежья. Ключом к решению таких проблем должно стать общение, уверен эксперт. Он заметил, что сближению способствуют смешанные московские районы и школы.

Происшествия,РАНХиГС,МВД,Мослента,РЕН ТВ,Москва,Мытищи,
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