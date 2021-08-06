Сразу две драки с мигрантами произошли под Москвой

Около 40 человек стали участниками массовой драки на Пограничной улице в Мытищах. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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В результате инцидента пострадали два человека. В драке участвовали мигранты из Средней Азии. Местные жители утверждают, что во время потасовки раздавались выстрелы. По данному факту отделом дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», в ночь на 6 августа произошла еще одна драка. В подмосковном Одинцово подрались мигранты. По данным канала, в драке также участвовали выходцы с Северного Кавказа. Конфликт произошел из-за нападения на трех молодых людей. Погромы в строительных бараках недалеко от жилого комплекса «Одинбург» начались около часа ночи. По приезде полицейских хулиганы разбежались. Позднее десять человек были задержаны.