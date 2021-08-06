"У сбежавших были сообщники на свободе. Они помогли им организовать побег: передали инструменты, с помощью которых была открыта дверь, помогли скрыться из ИВС, а, возможно, из Истры, сообщили информацию о режиме работы сотрудников ИВС и полицейских патрулей, а также оказали иное содействие. Сейчас точное количество сообщников беглецов устанавливает следствие", - сказал собеседник агентства.

В ночь на пятницу из ИВС в подмосковном городе Истра сбежали пятеро заключенных. Как предполагается, они открутили замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката Алексея Завгороднего. С ним из изолятора ушли еще четверо уроженцев Молдавии: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Все они обвиняются в краже. Оружия у сбежавших нет. По данным источника ТАСС, сбежавших ищут в Подмосковье, Москве и в соседних регионах, зона поиска может быть расширена. Возбуждены два уголовных дела: по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора и по факту побега.