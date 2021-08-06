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«Мисс Молдавию» побили из-за русского языка

Lenta.ru
1 час назад

В Кишиневе модель и «Мисс Молдавию-2008» Яну Варнакову побили из-за русского языка. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, конфликт произошел в очереди к банкомату. Местной жительнице показалось, что модель пытается подсмотреть пин-код от ее банковской карты, после чего она высказала ей свое возмущение на румынском языке.

Варнакова в ответ сделала замечание на русском, однако это вызвало еще большую агрессию со стороны женщины. Молдаванка обматерила модель по-румынски, назвав «вонючей русской» и «стервой», а также несколько раз ударила ее сумкой.

В марте во Львове украинские националисты избили уличных музыкантов за песни на русском. Одна из участниц нападения обратилась к своим подписчикам в социальных сетях и призвала к насилию по отношению к «московским сукам».

Происшествия,Видео,Кишинев,Молдова, Республика,
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