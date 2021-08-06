В Перми срочно эвакуируют ТЦ и детские сады

В Перми проводят эвакуацию нескольких торговых центров и детских садов, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края в своем telegram-канале. Поводом стали звонки о возможном минировании учреждений.
«В оперативные службы города поступают сообщения об угрозе минирования нескольких торговых центров и детских садов в Перми. Сотрудники, посетители торговых центров и учреждений дошкольного образования, воспитанники детских садов эвакуированы», — сообщает министерство территориальной безопасности края.
По предварительной информации, угроза жизни и здоровью людей отсутствует. Сейчас принимаются меры для обеспечения общественной безопасности.