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Министерство безопасности: в Перми эвакуируют ТЦ и детские сады

Ura.Ru
26 минут назад

В Перми проводят эвакуацию нескольких торговых центров и детских садов, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края в своем telegram-канале. Поводом стали звонки о возможном минировании учреждений.

В Перми срочно эвакуируют ТЦ и детские сады
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

«В оперативные службы города поступают сообщения об угрозе минирования нескольких торговых центров и детских садов в Перми. Сотрудники, посетители торговых центров и учреждений дошкольного образования, воспитанники детских садов эвакуированы», — сообщает министерство территориальной безопасности края.

По предварительной информации, угроза жизни и здоровью людей отсутствует. Сейчас принимаются меры для обеспечения общественной безопасности.

Происшествия,Пермский Край,Пермь,
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