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Суд приговорил Олега Навального к году условно за нарушение санитарных норм

ТАСС
18 минут назад

Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд приговорил Олега Навального к условному сроку
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

"Суд признал Олега Навального виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе.

Происшествия,Олег Навальный,Алексей Навальный,Москва,
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