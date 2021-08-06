Суд приговорил Олега Навального к условному сроку

Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал Олега Навального виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе.