Прокуратура Новгородской области организовала проверку видео, на котором запечатлена прогулка женщины с голым ребенком под дождем. Инцидент запечатлели на камеру его очевидцы.

На опубликованных Telegram-каналом «Лента Дна» кадрах видно, как женщина стоит под зонтом, а недалеко от нее в луже плещется малыш без одежды. На замечание прохожих дама отвечала, что «прогулка с детьми – ее личное дело».