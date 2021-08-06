Прокуратура Новгородской области организовала проверку видео, на котором запечатлена прогулка женщины с голым ребенком под дождем. Инцидент запечатлели на камеру его очевидцы.
На опубликованных Telegram-каналом «Лента Дна» кадрах видно, как женщина стоит под зонтом, а недалеко от нее в луже плещется малыш без одежды. На замечание прохожих дама отвечала, что «прогулка с детьми – ее личное дело».
Сейчас личность героини ролика устанавливают правоохранители. Этот случай также заинтересовал уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области Татьяну Ефимову, которая заявила, что семью проверят органы опеки.