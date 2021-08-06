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Убийца семьи в Хакасии показал, как совершал преступление

News.ru
32 минуты назад

Появилось видео следственного эксперимента, в котором Фёдор Панов демонстрирует, как убивал семью из пяти человек. Преступление произошло в посёлке Джирм в Хакасии попало. Видео следственного эксперимента предоставили РИА Новости.

Панов в наручниках и окружении сотрудников правоохранительных органов показывает, как наносил удары, и называет причину убийства: ей стала ревность.

После задержания мужчина признался в преступлении. Жертвами нападения стала семья его бывшей партнёрши: хозяйка дома, её муж, сын, восьмилетняя внучка и брат мужа. Отношения пары прекратились, и Панов решил отомстить. Видео с места преступления появилось в СМИ.

Подозреваемый признался в убийстве семьи в Хакасии

Панов уже совершал жестокое преступление: 18 лет назад убил двух женщин в этом же посёлке. Вернулся из тюрьмы мужчина весной.

Ранее стало известно, что в серии ритуальных убийств, расчленении и каннибализме в лесах Ленобласти и Карелии призналась пара московских сатанистов.

Происшествия,Видео,МВД,РИА Новости,Республика Хакасия,
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