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Двойное убийство совершено в общежитии в Чувашии

ИА Regnum
38 минут назад

В городе Ядрине в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства, в совершении которого подозревают ранее судимого мужчину. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

В Чувашии произошло двойное убийство
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Жертвами стали 54-летний мужчина и его 39-летний знакомый, тела которых обнаружили в одном из общежитий Ядрина. Под подозрение попал 52-летний мужчина.

Следствие полагает, что преступление было совершено в комнате общежития днём 5 августа. По версии правоохранителей, во время распития спиртных напитков мужчины поссорились, и подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс обидчикам не менее пяти ножевых ударов, «перерезав им горло».

«Затем в комнате общежития произошло возгорание, причины возникновения которого устанавливаются следствием», — говорят в ведомстве.

Злоумышленник задержан. В управлении отмечают, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Чебоксарах вынесен приговор местному жителю, который в общежитии убил своего знакомого. В суде он пытался доказать, что это было совершено при защите от нападения, но доводы были опровергнуты. Он получил семь лет лишения свободы.

Происшествия,Чувашская Республика,
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