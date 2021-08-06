Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах

"В полиции было получено сообщение о возможной драке на улице Пограничной города Мытищи. Полицейские немедленно выехали к месту происшествия, но там никого не нашли. Согласно предварительным данным, между группой мужчин случилась драка. По этому факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - пояснили в пресс-службе. В главке также добавили, что участников и свидетелей конфликта предстоит установить.