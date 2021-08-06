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Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах

Анна Безрукова
41 минуту назад

Массовая драка со стрельбой произошла в Мытищах, ее участниками стали примерно 40 мигрантов. Об этом ТАСС 6 августа сообщил источник в правоохранительных структурах.

Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Драка со стрельбой случилась на улице Пограничной. Участниками конфликта стали около 40 иностранных граждан, в основном приезжие из стран Средней Азии. Согласно предварительным сведениям, есть пострадавшие, эти данные уточняются", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству рассказали, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.

"В полиции было получено сообщение о возможной драке на улице Пограничной города Мытищи. Полицейские немедленно выехали к месту происшествия, но там никого не нашли. Согласно предварительным данным, между группой мужчин случилась драка. По этому факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - пояснили в пресс-службе. В главке также добавили, что участников и свидетелей конфликта предстоит установить.

Ранее в пятницу появилась информация, что массовая драка с участием минимум 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, случилась в Одинцове, ее участники устроили погром в строительных лавках возле ЖК "Одинбург".

Накануне первый замруководителя МВД России Александр Горовой по результатам встречи с послами зарубежных стран сообщил, что иностранцы в России в этом году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые разборки использовать силу в отношении представителей власти, во всех случаях в отношении них применяются жесткие меры реагирования.

Происшествия,Александр Горовой,МВД,ИТАР-ТАСС,
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