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Возле посольства РФ в Кабуле убит глава информцентра правительства Афганистана

ТАСС
1 час назад

Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал убит неизвестными в Кабуле в пятницу. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Возле посольства РФ в Кабуле убили афганского чиновника
Фото: страница Посольства РФ в Кабуле в Facebookстраница Посольства РФ в Кабуле в Facebook

По их данным, убийство произошло напротив посольства России в этой стране.

Как отмечает телеканал, ранее Минапал занимал должность заместителя пресс-секретаря афганского президента.

В свою очередь телеканал TOLO News со ссылкой на свои источники сообщил, что Минапал был убит неизвестными боевиками на проспекте Дар-уль-Аман, ведущей к одноименному дворцу, в котором расположен гостевой дом администрации президента страны. На этом же проспекте находится и здание российской дипмиссии.

Происшествия,Администрация Президента РФ,Россия,Кабул,Афганистан,
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