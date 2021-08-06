Возле посольства РФ в Кабуле убили афганского чиновника

Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал убит неизвестными в Кабуле в пятницу. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

В свою очередь телеканал TOLO News со ссылкой на свои источники сообщил, что Минапал был убит неизвестными боевиками на проспекте Дар-уль-Аман, ведущей к одноименному дворцу, в котором расположен гостевой дом администрации президента страны. На этом же проспекте находится и здание российской дипмиссии.