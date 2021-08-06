Ещё одна потерпевшая в аварии с блогером Билом подала на него в суд

Ещё одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом обратилась в суд, требуя возместить ей причинённый ущерб. Екатерина Маничкина, управлявшая внедорожником Range Rover, получила лёгкие повреждения, а её машина лишилась бампера. Женщина подала иск — она хочет получить выплату в размере около 2 млн рублей, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Фото: vk.com vk.com

Адвокат гражданки Екатерина Гордон рассказала журналистам, что пранкер не выполнил общения решить всё до суда.

На мой взгляд, в тот период, когда длился основной суд по этому ДТП, у Эдварда и его соратников была задача создать иллюзию того, что он раскаялся и готов возместить причинённый им ущерб. Собственно говоря, кроме медийных обещаний, в нашем случае с нашей клиенткой Маничкиной это ничем не увенчалось, — подчеркнула Гордон.

Сторона Маничкиной требует взыскать денежные средства на ремонт машины (1,6 млн рублей), расходы на лечение и лекарства (6800 рублей), судебные издержки (62 550 рублей), расходы на эвакуацию автомобиля истца (7500 рублей), а также компенсировать моральный вред (100 тысяч рублей).

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.