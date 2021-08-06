Камеру бежавших из подмосковного изолятора показали на видео

Камеру изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, где находились совершившие побег пять заключенных, запечатлели на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Напомним, сегодня ночью пятеро подследственных сбежали из ИВС, открутив замки. Среди беглецов был Александр Мавриди, его обвиняют в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.