Камеру бежавших из подмосковного изолятора показали на видео

Камеру изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, где находились совершившие побег пять заключенных, запечатлели на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».
Напомним, сегодня ночью пятеро подследственных сбежали из ИВС, открутив замки. Среди беглецов был Александр Мавриди, его обвиняют в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками изолятора, а МВД – уголовное дело о побеге. Сейчас ведутся поиски сбежавших. Полиция выставила посты в местах их возможного передвижения.