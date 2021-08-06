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Камеру бежавших из подмосковного изолятора показали на видео

Алевтина Жаркова
20 минут назад

Камеру изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, где находились совершившие побег пять заключенных, запечатлели на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Напомним, сегодня ночью пятеро подследственных сбежали из ИВС, открутив замки. Среди беглецов был Александр Мавриди, его обвиняют в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками изолятора, а МВД – уголовное дело о побеге. Сейчас ведутся поиски сбежавших. Полиция выставила посты в местах их возможного передвижения.

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