"Хезболлах" заявила, что выпустила ответные ракеты по Израилю

Вооруженная милиция шиитской партии "Хезболлах" заявила, что выпустила десятки ракет по военным позициям армии Израиля в пятницу, 6 августа. Об этом сообщает The Washington Post. В организации уточнили, что обстрелу подверглись объекты "в оккупированном районе фермы Шебаа". Обстрелы велись из Южного Ливана.

В "Хезболлах" подчеркнули, что эта операция была проведена в ответ на удары израильских военно-воздушных сил, якобы нанесенные накануне по ливанской территории. Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила, что начала 6 августа поражать при помощи системы ПВО "Железный купол" пусковые установки на территории Ливана, откуда ранее в тот же день был осуществлен ракетный обстрел севера еврейского государства.