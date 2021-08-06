В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов

В подмосковном городе Одинцово случилась массовая драка с участием мигрантов. Видеоролик с места событий выложили в сообществе «Типичное Одинцово» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам пользователей, мигранты вечером 5 августа бегали с палками рядом с улицей Северной, а некоторое время спустя устроили погромы в строительных бараках возле жилого комплекса «Одинбург».

В стычке принимали участие несколько десятков человек — выходцы из бывших республик Советского Союза и приезжие из южных российских регионов. Ряд дебоширов были вооружены ножами, сообщил телеканала РЕН ТВ.

В настоящее время причины и детали драки выясняются. О пострадавших не сообщается.

Ранее появилась информация, что полиция в Санкт-Петербурге задержала 70 человек после массовой драки с участием мигрантов рядом с отелем «Белые ночи» на проспекте Большевиков. Ссора на бытовой почве возникла между чеченцами и гражданами Таджикистана. В результате драки пострадали два человека, их доставили в медучреждение с сотрясением мозга.

Накануне первый заместитель руководителя МВД России Александр Горовой по результатам встречи с послами зарубежных стран сообщил, что иностранцы в РФ в этом году стали чаще нарушать общественный порядок, организовывать массовые драки и использовать силу в отношении представителей власти, причем в отношении нарушителей всегда принимаются жесткие меры реагирования. По информации ведомства, в стране незаконно пребывает свыше 700 тыс. выходцев из стран СНГ.