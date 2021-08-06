В отношении сотрудников изолятора возбудили уголовное дело после побега заключенных

Два уголовных дела возбудили после побега заключенных из ИВС в Истре Московской области - СК по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора, а полиция - по факту самого побега, передает ТАСС.

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"Следователь второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по Истре, что привело к побегу пятерых человек (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - рассказала информагентству представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что также решается вопрос по поводу изъятия и передачи уголовного дела, возбужденного полицией по факту побега, следственным органам ГСУ СК России по Московской области. На месте случившегося работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Подмосковью, они проводят осмотры и допросы. Второе дело возбудили по ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы").

Кроме этого, сотрудники прокуратуры проведут проверку по факту побега заключенных и дадут оценку действиям сотрудникам полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Как уточняло издание "МК", побег был совершен ранним утром - в 4 часа.