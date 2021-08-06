Арестован обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии

Арестован житель поселка Джирим в Хакасии, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Мужчина обвиняется в совершении убийства двух и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Согласно информации следствия, утром 5 августа 35-летний житель села Джирим Ширинского района из-за того, что его приятельница не захотела продолжать с ним отношения, в момент ее отсутствия пришел в дом ее семьи и ранил ножом 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, 8-летнюю внучку и 58-летнего брата сожителя. От полученных ран все потерпевшие скончались на месте.