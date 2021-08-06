Блогер Михаил Литвин, лишенный водительских прав, снял новое видео за рулем автомобиля. На этот раз Литвин заплатил владельцу ретромашины миллион, и въехал на ней в ресторан в центре Москвы.
Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”». Этой записью уже заинтересовались в столичной Госавтоиспекции, правоохранители проводят по данному факту проверку проверку.
Напомним, Михаил Литвин, вошедший в список самых просматриваемых блогеров-миллионников в России по версии платформы YouTube, был лишен по суду водительского удостоверения на четыре месяца в июле этого года за езду по встречной полосе на Пресненской набережной. Этим летом на своей иномарке он врезался в каршеринг.