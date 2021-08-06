В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Лишенный прав блогер Литвин снял видео поездки по ресторану в Москве

Алевтина Жаркова
54 минуты назад

Блогер Михаил Литвин, лишенный водительских прав, снял новое видео за рулем автомобиля. На этот раз Литвин заплатил владельцу ретромашины миллион, и въехал на ней в ресторан в центре Москвы.

Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”». Этой записью уже заинтересовались в столичной Госавтоиспекции, правоохранители проводят по данному факту проверку проверку.

Напомним, Михаил Литвин, вошедший в список самых просматриваемых блогеров-миллионников в России по версии платформы YouTube, был лишен по суду водительского удостоверения на четыре месяца в июле этого года за езду по встречной полосе на Пресненской набережной. Этим летом на своей иномарке он врезался в каршеринг.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Михаил Литвин,АГН "Москва",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители