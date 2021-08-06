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Массовая драка мигрантов произошла в подмосковном Одинцове

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Массовая драка с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, произошла в подмосковном Одинцове, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мигранты устроили массовую драку в Одинцово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе улицы Северной. Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку, некоторые из них были с палками и ножами. Позже они начали громить строительные лавки возле ЖК «Одинбург», – сказал источник ТАСС.

Информация о пострадавших не поступала. Сведения о задержанных устанавливаются.

Накануне первый замглавы МВД России Александр Горовой по итогам встречи с послами иностранных государств сообщил, что иностранцы в России в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти, во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования. По данным ведомства, в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.

В конце июля полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы.

Происшествия,Александр Горовой,МВД,ИТАР-ТАСС,
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