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Опубликовано видео с места обрушения стены дома в Красноярске

Алевтина Жаркова
1 час назад

Подпорная стена дома рухнула на припаркованные автомобили в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Hue, разместивший снятые местными жителями кадры с места происшествия.

Четыре легковых машины и грузовик оказались под завалами в результате падения стены из-за сильных дождей. В момент ЧП в салонах транспортных средств не было людей, никто не пострадал.

Сейчас на месте обрушения работают оперативные службы, жителей многоквартирного дома временно эвакуируют. По данному факту краевая прокуратура инициировала проверку.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,Красноярск,
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