Подпорная стена дома рухнула на припаркованные автомобили в Красноярске . Об этом сообщает Telegram-канал Hue, разместивший снятые местными жителями кадры с места происшествия.

Четыре легковых машины и грузовик оказались под завалами в результате падения стены из-за сильных дождей. В момент ЧП в салонах транспортных средств не было людей, никто не пострадал.