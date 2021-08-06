Подпорная стена дома рухнула на припаркованные автомобили в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Hue, разместивший снятые местными жителями кадры с места происшествия.
Четыре легковых машины и грузовик оказались под завалами в результате падения стены из-за сильных дождей. В момент ЧП в салонах транспортных средств не было людей, никто не пострадал.
Сейчас на месте обрушения работают оперативные службы, жителей многоквартирного дома временно эвакуируют. По данному факту краевая прокуратура инициировала проверку.