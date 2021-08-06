Следы сбежавших заключенных из ИВС в Истре обрываются на видео с камеры одного из домов. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на видео с камер на железнодорожном вокзале их пока не обнаружили.

"Проверяются видео с камер на железнодорожном вокзале в Истре, однако пока там не обнаружены сбежавшие заключенные. Их следы обрываются на видео с камер одного из домов", - сказал собеседник агентства.

По данным другого источника ТАСС, сбежавших ищут в Подмосковье, Москве и соседних регионах. Зона поиска может быть расширена.

В пятницу утром стало известно о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре - Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве предпринимателя, а также четверых обвиняемых в краже. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура также проводит проверку по факту побега заключенных и даст оценку действиям полицейских.