62-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления россиянин вытащил у 27-летней девушки из сумки портмоне при входе в вагон поезда. Его он спрятал в газету, а затем, опустошив, выкинул в мусорный бак у входа в метрополитен. После того, как вора-рецидивиста задержали, он во всем сознался правоохранителям.