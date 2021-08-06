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Пожилой карманник украл в метро кошелек с юбилейными монетами и попал на видео

Алевтина Жаркова
30 минут назад

На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве пожилой мужчина украл у девушки кошелек с юбилейными монетами. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в столичной подземке, обнародованную правоохранителями запись публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”».

62-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления россиянин вытащил у 27-летней девушки из сумки портмоне при входе в вагон поезда. Его он спрятал в газету, а затем, опустошив, выкинул в мусорный бак у входа в метрополитен. После того, как вора-рецидивиста задержали, он во всем сознался правоохранителям.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,АГН "Москва",
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