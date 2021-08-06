Жителей дома эвакуируют из-за обрушения стены в Красноярске

"В результате прохождения неблагоприятных метеоусловий в Красноярске по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 50а, упала подпорная стена на парковке. Под завалами частично пять автомобилей. В автомобилях людей не было, пострадавших нет", - сообщили в МЧС.