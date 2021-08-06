В Москве рабочий выпал с 11-го этажа и выжил

Фото: Мослента Мослента

Рабочий выпал с 11-го этажа строящегося дома в Новой Москве. Инцидент произошел в поселении Десеновское на 3-й Нововатутинской улице. По данным телеканала РЕН ТВ, мужчина выжил.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение со множественными переломами и черепно-мозговой травмой.

Стало известно, что рабочему 20 лет и он работал на объекте плотником. Несчастный случай произошел из-за того, что молодой человек оступился и нечаянно выпал из окна. В результате падения он приземлился на третий этаж строящегося дома. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в августе сообщалось, что москвич выбросил из окна пятого этажа трехлетнего сына. У мальчика зафиксировали повреждение легких, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы. Злоумышленником оказался 24-летний Леонид Кудрявцев, его позже задержали.