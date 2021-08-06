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Драка на детской площадке в Анапе из-за рассыпанных чипсов попала на видео

Алевтина Жаркова
53 минуты назад

На детской площадке в Анапе мужчины устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», опубликовавший снятую очевидцами запись происшествия.

Поводом для потасовки стали рассыпанные ребенком чипсы, уточняет канал. Отцу другого ребенка не понравилось, что мальчик рассыпал еду и, схватив его за шиворот, притащил на площадку и потребовал убрать за собой. Такое поведение по отношению к малолетнему сыну не понравилось его отцу, в результате чего между взрослыми возник конфликт, переросший в драку.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители, по факту случившегося полицейские проводят проверку.

Происшествия,Видео,Анапа,
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