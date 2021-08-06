Поводом для потасовки стали рассыпанные ребенком чипсы, уточняет канал. Отцу другого ребенка не понравилось, что мальчик рассыпал еду и, схватив его за шиворот, притащил на площадку и потребовал убрать за собой. Такое поведение по отношению к малолетнему сыну не понравилось его отцу, в результате чего между взрослыми возник конфликт, переросший в драку.