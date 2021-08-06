В Екатеринбурге ночной ливень затопил улицы

Ночная гроза в Екатеринбурге, сопровождавшаяся сильным ливнем, привела к нарушению работы 89 светофоров и подтоплению части улиц города. Об этом сообщили в мэрии.

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«Уже этой ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб. К 8 часам утра работа 46 светофорных объектов была восстановлена. На остальных участках работу продолжают три бригады Центра организации движения», - заявил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Он также отметил, что в местах подтоплений работают аварийные бригады, которые периодически прочищают стоки ливневок.

Жители города жалуются в соцсетях на многокилометровые пробки и неработающие светофоры, пишет URA.RU.

«Пересечения Чкалова - Краснолесья, Крауля - Репина, Челюскинцев - Маршала Жукова, Челюскинцев - Гражданская стоят, светофоры не работают. Все в пробках», - рассказали они.

Также, по словам екатеринбуржцев, им приходится ходить по затопленных улицам, буквально «плывя», а часть машин оказалась затоплена. Издание также отмечает, что из-за непогоды был задержан вылет самолетов в Анталью и в Минеральные воды.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале РИА Новости, видно, что машины вынуждены ехать по затопленным дорогам, от них расходятся волны.

Ранее на Крым обрушился циклон, который привел к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма. В результате наводнения погиб человек. Удар стихии привел к разрушению домов, нарушению подачи электроэнергии и водоснабжения.