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Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Анна Безрукова
1 час назад

В Турции произошло смертельное ДТП. Автобус, полный пассажиров, столкнулся с грузовиком, сообщило агентство Anadolu.

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что рейсовый автобус направлялся по маршруту Стамбул - Измир и столкнулся с грузовиком недалеко от города Сома. Согласно предварительным сведениям, в транспортном средстве было 50 человек.

Шесть человек погибли на месте, еще трое умерли в больнице. Примерно 30 пострадавших доставили в клиники.

Ранее сообщалось, что стали известны личности российских туристов, погибших в аварии с туристическим автобусом в Турции.

По сведениям канала РЕН ТВ, смертельные травмы в результате ДТП получили Тарас Мельник и Надежда Тягушева, личность третьего погибшего на тот момент устанавливалась.

Также ранее, 2 августа Минздрав сообщал о трех погибших и семи тяжело пострадавших в ДТП с автобусом, который перевозил 22 российских туристов в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат в Турции. Он направлялся из села Конаклы в аэропорт. На боковой развязке транспортное средство сначала наехало на преграды, а затем перевернулось, выехав на встречную полосу.

В компании «Интурист» сообщали, что в результате аварии погибли четыре гражданина России, в медицинских учреждениях находится 16 человек. По сведениям туроператора, со всеми пострадавшими в клиниках находятся русскоговорящие гиды. Все туристы приехали из Самарской области, они застрахованы.

Происшествия,Минздрав РФ,Стамбул,Турция,
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