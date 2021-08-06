Автомобилистки подрались на дороге в Москве . Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

На записи видно, как женщина в платье напала на управлявшую каршерингом девушку, та оттолкнула свою оппонентку, и тогда к драке присоединилась ее товарка. Потасовку автоледи пытался разнять присутствующий мужчина, но ему досталось от разгневанной дамы.